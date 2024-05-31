Приемная мама мальчика из Бурятии рассказала о своей жизни

Приемная мама Аюра из Бурятии, усыновившая несколько лет назад ребенка со смертельно опасным диагнозом, рассказала в соцсети о своей жизни и как сама едва не умерла 19 лет назад.

«Итак, мне 49. После своей неприлично долгой болезни, с которой я простилась 19 лет назад, я по привычке живу каждый год как последний. И каждый день живу как последний (на всякий случай). Если не произойдет ничего критически внезапного, то голодная смерть меня не ждет, я профессионально прикрыла все свои тылы. Если не здесь хлеб, то там. Здоровье меня не беспокоит, я вовремя бросила курить (да, я курила даже с одним легким), занимаюсь опять с тренером, бег и не ем вредное», - откровенничает Наталья.

«Моя семья меня радует, про Аюра все знают, мои старшие дети идут на хорошей крейсерской скорости своей взрослой жизнью, мы дружим. Моя личная жизнь не сложилась, но я подняла руку и резко опустила вниз. Я уже поняла, что со мной трудно. Нужны такие же батарейки. Похоже, такое перестали выпускать», - продолжает Наталья и признается, что ее жизнь полностью ее устраивает и она ничего не хотела бы в ней менять.

«Мне уже написали много добрых слов, потрясающих своей искренностью и любовью. Мой братик ночью, он сейчас в Корее, написал: «Главное открытие уже свершилось, ты уже изобрела свою удивительную жизнь», - сказала Наталья.

С днем рождения Наталью Бурдину поздравили множество жителей республики – люди оставили поздравления на ее странице в соцсети.

Несколько месяцев назад Наталья сообщала о том, что Аюр «прошел посвящение в музыканты» в Дмитровской детской школе искусств.





Фото: из личного архива Н. Бурдиной