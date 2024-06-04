Капремонт в многоквартирном доме

Вопрос: «Как добиться капитального ремонта в многоквартирном доме?»

Илья С.

Необходимо провести общее собрание собственников квартир многоквартирного дома. Инициировать проведение собрания могут жильцы и даже один собственник, управляющая компания или товарищество собственников жилья.

Оптимальный вариант - для начала обратиться с соответствующим заявлением в управляющую компанию или ТСЖ, запросить сведения о наличии денег на специальном счете.

В УК или ТСЖ смогут составить перечень необходимых работ и произвести подсчет их общей стоимости.

За шесть месяцев до начала капитального ремонта УК или ТСЖ должны представить свои предложения по проведению капитального ремонта.

Собственники квартир имеют право получить исчерпывающую информацию о том, когда начнется капитальный ремонт, какие работы будут осуществляться, каков их объем, сколько денег планируется потратить на ремонт и каковы источники финансирования проводимых работ.

После предоставления собственникам квартир данной информации им дается три месяца на проведение общего собрания собственников. На нем решается вопрос о том, начинать ремонт или нет.

В случае положительного решения далее рассматриваются и утверждаются перечень работ, их предельно допустимая стоимость, сроки выполнения, источники финансирования, фамилии собственников, которые будут участвовать в приемке работ и подписывать акты приемки-передачи выполненных работ.

Для начала капитального ремонта необходимо обратиться в УК или ТСЖ, желательно аргументировав свою позицию доказательствами важности скорейшего проведения ремонта - фотографиями и видеоматериалами, заключениями независимых экспертов в сфере строительства и эксплуатации жилых помещений.

Если УК или ТСЖ необоснованно отказывают в начале капитального ремонта, имея на него средства, следует обращаться в контрольно-надзорные органы, вплоть до прокуратуры.