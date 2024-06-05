Общество 05.06.2024 в 09:00

Увольнение сотрудников при ликвидации предприятия

Что положено?
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Текст: Номер один
Увольнение сотрудников при ликвидации предприятия
Номер один

Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, что положено работникам, которых увольняют из-за ликвидации компании?» 

Алеся Т.

Если работодатель сообщил, что организацию ликвидируют, без денег вы не останетесь. 

В такой ситуации сотрудникам положены:

- выходное пособие в размере среднего месячного заработка;

- средний месячный заработок на период трудоустройства, но не более двух месяцев со дня увольнения.

Руководство должно предупредить об увольнении под подпись каждого работника не позднее чем за два месяца до прекращения трудового договора. 

Исключения есть для тех, кто трудится:

- сезонно - их должны уведомить не менее чем за семь дней;

- по договору сроком до двух месяцев - не позже, чем за три дня.

Если сотрудник работает удаленно или болеет, организация может отправить уведомление заказным письмом по почте.

Компания также может уволить раньше установленного срока и выплатить компенсацию в размере среднего заработка, если работник согласен на такие условия. Сумма исчисляется пропорционально времени, которое осталось до истечения срока предупреждения об увольнении.

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