Выплаты вдове с несовершеннолетними детьми

Вопрос: «Что положено вдове с двумя маленькими детьми?»

Татьяна Ж.

Вдовам с несовершеннолетними детьми положены следующие выплаты:

1. Пенсия по потере кормильца. Она назначается не матери, а ребенку, и бывает страховой, социальной или государственной в зависимости от трудового опыта отца.

2. Материнский капитал. Положен семьям, в которых с 2007 года родился ребенок. Капитал можно потратить на покупку квартиры или строительство дома, образование детей, накопительную пенсию для мамы. Сертификат выдается автоматически на «Госуслугах» в течение пяти дней после регистрации рождения ребенка.

3. Единовременное пособие. Если женщина работает, то она получит его автоматически. Все данные работодатель сам передаст в Соцфонд. Если женщина не трудоустроена, то ей нужно подать заявление на «Госуслугах», лично в МФЦ или СФР.

4. Ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Их можно оформить, если женщина не трудоустроена, работает неполный рабочий день или на дому. А если у нее полная занятость, за этой выплатой может обратиться близкий родственник. Для ее получения нужно подать заявление на «Госуслугах», лично в МФЦ или СФР.

5. Пособие по беременности и родам. Как оно рассчитывается и как подать заявление, читайте в этом посте.

6. Единое пособие. Его можно получать до 17 лет ребенка, если доход на каждого члена семьи ниже регионального прожиточного минимума. Для ее получения нужно подать заявление на «Госуслугах», лично в МФЦ или отделении Соцфонда.