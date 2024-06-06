Правила возврата билетов в случае отмены спектакля
Вопрос: «Как вернуть деньги за билет на спектакль, если показ отменили?»
Павел Т.
Отмена зрелищного мероприятия является основанием для возврата денежных средств. Покупка билета в театр является договором, а билет - документом, подтверждающим его заключение.
В билете должно быть указано:
- наименование организации, которая осуществляет организацию мероприятия;
- место нахождения организации;
- номер и серия билета;
- вид услуги (название мероприятия);
- место, дата и время проведения мероприятия;
- место в зале;
- стоимость услуги.
В случае отмены мероприятия с потребителем в договоре может быть согласован новый срок оказания услуги, либо потребитель вправе вернуть деньги в полном объеме, а также потребовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением сроков оказания услуги.
Чтобы вернуть уплаченные за билет денежные средства следует:
- обратиться в кассу или к агенту по продаже билетов, где билет был приобретен, с просьбой вернуть денежные средства;
- в случае отказа необходимо обращаться непосредственно к организатору мероприятия;
- в случае неудовлетворительной реакции следует воспользоваться правом потребителя и обратиться с исковым заявлением в суд, в котором территориальный орган Роспотребнадзора примет участие для дачи заключения по делу с целью защиты прав потребителей.