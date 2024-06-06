Общество 06.06.2024 в 09:00

Правила возврата билетов в случае отмены спектакля

Что важно знать?
A- A+
Текст: Номер один
Правила возврата билетов в случае отмены спектакля

Вопрос: «Как вернуть деньги за билет на спектакль, если показ отменили?» 

Павел Т.

Отмена зрелищного мероприятия является основанием для возврата денежных средств. Покупка билета в театр является договором, а билет - документом, подтверждающим его заключение.

В билете должно быть указано:

- наименование организации, которая осуществляет организацию мероприятия;

- место нахождения организации;

- номер и серия билета;

- вид услуги (название мероприятия);

- место, дата и время проведения мероприятия;

- место в зале;

- стоимость услуги.

В случае отмены мероприятия с потребителем в договоре может быть согласован новый срок оказания услуги, либо потребитель вправе вернуть деньги в полном объеме, а также потребовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением сроков оказания услуги.

Чтобы вернуть уплаченные за билет денежные средства следует:

- обратиться в кассу или к агенту по продаже билетов, где билет был приобретен, с просьбой вернуть денежные средства;

- в случае отказа необходимо обращаться непосредственно к организатору мероприятия;

- в случае неудовлетворительной реакции следует воспользоваться правом потребителя и обратиться с исковым заявлением в суд, в котором территориальный орган Роспотребнадзора примет участие для дачи заключения по делу с целью защиты прав потребителей.

 

 

Теги
справбюро

Все новости

Семь раз отмерь…
06.06.2024 в 07:00
Для Улан-Удэ покупают дорожную метеостанцию
06.06.2024 в 06:00
В Улан-Удэ откроется выставка «Любовь моя - Улан-Удэ»
05.06.2024 в 18:04
Спасатели Бурятии нашли потерявшегося мужчину
05.06.2024 в 17:48
Бурятия заняла второе место в «Марафоне зелёных дел»
05.06.2024 в 17:42
В Улан-Удэ маньяку-молоточнику дали восемь лет в колонии общего режима
05.06.2024 в 17:23
В Бурятии усачи уничтожили более 2-х тысяч кубометров леса
05.06.2024 в 17:09
Осужденные в Бурятии готовятся к кинофестивалю экранного творчества «Надежда»
05.06.2024 в 17:00
Волонтеры-медики в Бурятии помогли врачам сельской амбулатории
05.06.2024 в 16:42
В Бурятии появились первые 100-бальники по ЕГЭ
05.06.2024 в 16:40
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 июня

Читайте также
Семь раз отмерь…
Жители Прибайкалья не могут оформить свои участки из-за странных схем
06.06.2024 в 07:00
Бурятия заняла второе место в «Марафоне зелёных дел»
В республике за время марафона провели 69 экологических мероприятий
05.06.2024 в 17:42
В Бурятии усачи уничтожили более 2-х тысяч кубометров леса
Их личинки обнаружили специалисты Россельхознадзора
05.06.2024 в 17:09
Осужденные в Бурятии готовятся к кинофестивалю экранного творчества «Надежда»
Для участия в фестивале он сами написали сценарий и создали видеоролик
05.06.2024 в 17:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru