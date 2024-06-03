Общество 03.06.2024 в 09:58
В Улан-Удэ изменили расписание автобуса
Причиной стали автомобильные пробки
Текст: Елена Кокорина
Как рассказали в Комитете по транспорту города Улан-Удэ, на маршруте №24 произойдет смена расписания.
- Все это сделано для улучшения транспортного обслуживания пассажиров и связано с добавлением времени на рейс из-за автомобильных пробок в утреннее и вечернее время. С 4 июня на маршруте №24 будет действовать новое расписание, как в будние дни, так и в выходные, - прокомментировали в ведомстве.
С актуальным графиком расписания автобуса можно ознакомится на сайте autobus03.ru.
Фото: Комитет по транспорту города Улан-Удэ
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