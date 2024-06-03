В Улан-Удэ изменили расписание автобуса

Как рассказали в Комитете по транспорту города Улан-Удэ, на маршруте №24 произойдет смена расписания.

- Все это сделано для улучшения транспортного обслуживания пассажиров и связано с добавлением времени на рейс из-за автомобильных пробок в утреннее и вечернее время. С 4 июня на маршруте №24 будет действовать новое расписание, как в будние дни, так и в выходные, - прокомментировали в ведомстве.

С актуальным графиком расписания автобуса можно ознакомится на сайте autobus03.ru.

Фото: Комитет по транспорту города Улан-Удэ