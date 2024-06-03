В Бурятии простились с еще одним погибшим на СВО

В телеграмм-канале Джидинского района сообщили о гибели своего земляка Груздева Александра Ивановича. На защиту Родины он ушел добровольцем в феврале 2024 года.

- С прискорбием сообщаем, что в ходе проведения специальной военной операции погиб наш земляк Гвардии рядовой Александр Груздев. Он родился в семье военного техника в феврале 1984 года в поселке Джида. Учился и закончил Джидинскую среднюю школу. Был ответственным человеком и замечательным товарищем, - пишут в группе района.

Известно, что после окончания школы он переехал жить и работать в город Хабаровск. Призван был из города Наро-Фоминск, Московской области. Службу проходил в мотострелковой роте 3-го батальона. Погиб 24 апреля под Харьковом выполняя свой долг.

- В памяти родных и близких, земляков Александр останется, добрым, заботливым любящим сыном, братом и отцом. У Александра осталась мама, сестра, сын и дочь, - добавили в администрации Джидинского района.

Фото: Телеграмм-канал Джидинскойго района