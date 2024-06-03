С 1 июня из Улан-Удэ стартовали рейсы до Горно-Алтайска

С 1 июня авиакомпании «КрасАвиа» открыла новое направление Горно-Алтайск - Улан-Удэ - Горно-Алтайск.

- Из 54 мест на первом рейсе уже продано 49 мест! Рейс будет выполняется раз в неделю всё лето по субботам. Это супер возможность посетить Алтай! – рассказал директор аэропорта Дмитрий Гармаев.

Рейс из Улан-Удэ вылетает по субботам, в 16.40 по местному времени, время в пути - 4 часа 20 минут. Рейс из Горно-Алтайска вылетает также в субботу, в 10.50 по местному времени, в Улан-Удэ он прибывает в 15.50.

Стоимость билетов начинается от 6000 рублей в одну сторону. Подробно о билетах можно узнать на сайте авиакомпании.

Также он добавил, что с 1 июня по 2 сентября авиакомпания «С7» планово увеличила количество рейсов Москва - Улан-Удэ - Москва до 3 ежедневных рейсов. Это связано с началом летнего сезона.

Фото: Номер один