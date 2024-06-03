За пьяное вождение житель Бурятии сядет на 8 месяцев

В Бурятии за неоднократное вождение в пьяном виде осудили 35-летнего жителя Хоринского района.

Как сообщили в прокуратуре республики, мужчина ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

- В апреле 2024 года осужденный на протяжении нескольких дней употреблял алкоголь, затем сел за руль и поехал в магазин в селе Хоринск. Хоринский районный суд назначил виновному наказание 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и лишил его прав на 2 года, - прокомментировали в ведомстве.

Автомобиль марки «Исузу Эльф» стоимостью 1,2 млн рублей, на котором совершено преступление, был обращен в доход государства.

Фото:loon.site