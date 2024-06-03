Общество 03.06.2024 в 10:59

Более 100 домов в Улан-Удэ останутся без холодной воды

Воду отключат на весь день
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Текст: Елена Кокорина
Более 100 домов в Улан-Удэ останутся без холодной воды

МУП «Водоканал» сообщил об очередном отключении водоснабжения. Уже завтра, 4 июня, на весь день без холодной воды останутся жителя более ста домов, находящихся в Железнодорожном районе города.

- 4 июня с 9 утра до 9 вечера, в связи с технологическим подключением и установкой запорной арматуры по адресу ул. Саган-Дали, 28, будет произведено отключение холодного водоснабжения, - прокомментировали в городском «Водоканале»

Телефон диспетчерской службы 44-00-00, 44-10-33.

Список домов, попадающих под отключение, можно увидеть в карточках. 



 Фото: МУП Водоканал

 

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отключение водоснабжение водоканал

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