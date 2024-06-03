Жителям Бурятии предложили пожаловаться в таможню

Бурятская таможня выслушает жалобы граждан, для чего 17 июня проведет акцию «На что жалуетесь?»

Как сообщили в ведомстве, любое заинтересованное лицо в этот день – будь то участник ВЭД, предприниматель или просто физическое лицо – может обратиться в рабочее время в Бурятскую таможню по вопросам таможенного дела.

- Специально для этого у нас будет работать телефон правового отделения - 8 (3012) 28-90-16, 28-90-40. В процессе проведения акции могут разъяснить порядок обращения лиц в таможенные органы в соответствии со статьей 265 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», в том числе электронной формы обжалования, - прокомментировали в Бурятской таможне.

Часы работы Бурятской таможни: с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 12.45.

Фото: loon.site