Мэр города Улан-Удэ проверил, как исправили недочеты в сквере «Зодчий»

Мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как исправили недочеты в сквере «Зодчий», который был построен в 2022 году. Напомним, в апреле жители домов, прилегающих к скверу, пожаловались властям на недоделки строителей.





Местные жители тогда были возмущены качеством и неудобством скамеек, нераскачивающимися качелями, неработающим фонтаном, вырубкой деревьев и отсутствием зелени. Градоначальник дал поручение навести в сквере порядок и провести там дополнительное благоустройство до 1 июня.

- Заехал в сквер «Зодчий» и проверил, как исправили недочеты, оставленные подрядчиками. После прошлого раза, сотрудники Комитета городского хозяйства, Комбината благоустройства и администрации района провели ряд работ. В сквере уже установили лавочки вдоль пешеходной зоны и привели в порядок имеющиеся, довели до ума качели, высадили саженцы, отремонтировали фонтан, теперь он исправно работает, - рассказал Игорь Шутенков.

Также мэр подчеркнул, что в сквере система водополива теперь функционирует по всему скверу. Там сделали антивандальные фонари и восстановили фигуры медведей.





- Не все успели исправить. Поэтому дал еще две недели. До 15 июня высадят цветы и сделают газон, - добавил Игорь Шутенков.

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ