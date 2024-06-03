Общество 03.06.2024 в 13:58

В детских садах Улан-Удэ освободилось много мест

Их общее количество на сегодня составляет 5600 мест
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Текст: Елена Кокорина
В детских садах Улан-Удэ освободилось много мест

В связи с тем, что в мае много детей переходят из детсадов в школы, в Улан-Удэ проходит комплектование дошкольных учреждений новыми воспитанниками. Как отмечают в республике на данный момент освободилось 5600 мест.

В ходе первого этапа комплектования было заполнено 2455 мест, но работу продолжат и на втором этапе. Несмотря на то, что свободных мест пока очень много, в комитете по образованию мэрии Улан-Удэ заверяют, что до конца года они будут заполнены.

- Раньше комплектования проводили лишь в мае и сентябре, однако вскоре начали использовать и текущее ежемесячное комплектование. Всего в Улан-Удэ работают 42 муниципальных детсада. Общий охват по городу составляет 27 тысяч детей и несколько тысяч из них посещают частные детсады, но есть тенденция к снижению количества детей у частников, - отметили в городском комитете по образованию.

В текущем году будут запущены в эксплуатацию еще три детсадовских здания. Они расположены на Мясокомбинате (100 мест), в ДНТ «Перспектива» (280 мест) и на Шишковке (240 мест).

- Здания примут под свою опеку существующие детсады. Новых юрлиц создано не будет. К 1 сентября в планах открыть здание на Мясокомбинате, остальные планируется запустить до Нового года. Сейчас идет работа над получением санитарного заключения и лицензии, - добавили в ведомстве.

Фото: loon.site

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детский сад дети комплектация строительство

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