Жителей Бурятии не обеспечивали льготными лекарствами

В прокуратуре республики на заседании коллегии обсудили состояние законности в сфере охраны здоровья граждан. Участники отметили целый ряд проблем в этой отрасли.

- Несмотря на то, что системная работа по повышению качества оказания медицинских услуг и улучшению условий приема пациентов ведется постоянно, следует отметить, что актуальной проблемой остается кадровая неукомплектованность и недостаточная оснащенность учреждений здравоохранения. Отмечаются факты несвоевременного обеспечения граждан медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации и льготными лекарственными препаратами. Также есть проблемы в недостаточном финансировании транспортировки пациентов с хроническими заболеваниями к месту получения медпомощи, ослабление ведомственного контроля и неверный учет движения лекарственных средств, приведший к искажению оценки потребности в них населения, - прокомментировали в прокуратуре.

В данной сфере в 2023-2024 гг выявили уже более 1 600 нарушений, 182 лица были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Фото: loon.site