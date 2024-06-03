Мотоциклист в Улан-Удэ устроил погоню с полицейскими мигалками

Далеко нетрезвый мотоциклист накануне «рассекал» по проезжей части на улице Иволгинской, выезжал на полосу встречного движения, подвергая опасности других участников дорожного движения. Заметили его бдительные местные жители, о чем сразу сообщили в полицию.

Выехавший на отработку обращения наряд ДПС заметил мотоциклиста и потребовал остановиться, однако нарушитель, проигнорировав требование полицейских, попытался скрыться.

- При съезде с моста на улице Борсоева мужчина не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства. К счастью, он не пострадал, а отделался ушибами. При проверке выяснилось, что 32-летний водитель мотоцикла «Рэйсер» нетрезв и не имеет права управления. Результат его освидетельствования показал 0,98 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, - прокомментировали в МВД республики.

Аналогичный случай, о котором также сообщили неравнодушные горожане, произошел и на улице Бийской.

- Водитель мотоцикла «Минск» также хотел скрыться от сотрудников полиции и, бросив транспортное средство – убежать, но это ему не удалось. 36-летний мужчина права управления мотоциклом также не имел, а результат освидетельствования составил 0,70 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении обоих нарушителей оформлены соответствующие административные материалы, - добавили в ведомстве.

ГАИ региона выражает благодарность всем бдительным гражданам, не оставляющим без внимания опасное поведение нетрезвых водителей и своевременно сообщающим о них в полицию.

Фото: Номер один