Общество 03.06.2024 в 15:08

Мотоциклист в Улан-Удэ устроил погоню с полицейскими мигалками

Пытаясь скрыться от ДПС, водитель перевернулся
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Мотоциклист в Улан-Удэ устроил погоню с полицейскими мигалками

Далеко нетрезвый мотоциклист накануне «рассекал» по проезжей части на улице Иволгинской, выезжал на полосу встречного движения, подвергая опасности других участников дорожного движения. Заметили его бдительные местные жители, о чем сразу сообщили в полицию.

Выехавший на отработку обращения наряд ДПС заметил мотоциклиста и потребовал остановиться, однако нарушитель, проигнорировав требование полицейских, попытался скрыться.

- При съезде с моста на улице Борсоева мужчина не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства. К счастью, он не пострадал, а отделался ушибами. При проверке выяснилось, что 32-летний водитель мотоцикла «Рэйсер» нетрезв и не имеет права управления. Результат его освидетельствования показал 0,98 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, - прокомментировали в МВД республики.

Аналогичный случай, о котором также сообщили неравнодушные горожане, произошел и на улице Бийской.

- Водитель мотоцикла «Минск» также хотел скрыться от сотрудников полиции и, бросив транспортное средство – убежать, но это ему не удалось. 36-летний мужчина права управления мотоциклом также не имел, а результат освидетельствования составил 0,70 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении обоих нарушителей оформлены соответствующие административные материалы, - добавили в ведомстве.

ГАИ региона выражает благодарность всем бдительным гражданам, не оставляющим без внимания опасное поведение нетрезвых водителей и своевременно сообщающим о них в полицию.

Фото: Номер один

Теги
мотоцикл ДТП нарушители пьяные водители

Все новости

В Улан-Удэ обвалилась проезжая часть
03.06.2024 в 15:26
Жители Бурятии начали активно использовать приложение Госуслуги.Дом.
03.06.2024 в 15:23
Студенческие отряды начали работу в больнице скорой помощи в Улан-Удэ
03.06.2024 в 15:11
Мотоциклист в Улан-Удэ устроил погоню с полицейскими мигалками
03.06.2024 в 15:08
В Улан-Удэ в сквере имени Пушкина отметят 225 лет со дня рождения великого поэта
03.06.2024 в 14:51
Жителей Бурятии не обеспечивали льготными лекарствами
03.06.2024 в 14:33
В Северобайкальске из-за неисправной розетки полностью сгорела квартира
03.06.2024 в 14:05
В детских садах Улан-Удэ освободилось много мест
03.06.2024 в 13:58
Житель Бурятии потерял более 1,6 миллиона рублей, пытаясь заработать на инвестициях
03.06.2024 в 13:48
В Бурятии пройдет Форум вакансий и трудовой адаптации участников СВО и членов семей
03.06.2024 в 13:34
ЗУРХАЙ
с 29 мая по 4 июня

Читайте также
В Улан-Удэ обвалилась проезжая часть
Для ее восстановления перекроют дорогу на Жердева
03.06.2024 в 15:26
Жители Бурятии начали активно использовать приложение Госуслуги.Дом.
Они используют его для проведения общедомовых собраний онлайн
03.06.2024 в 15:23
Студенческие отряды начали работу в больнице скорой помощи в Улан-Удэ
Они будут оказывать помощь всем основным отделениям больницы
03.06.2024 в 15:11
Жителей Бурятии не обеспечивали льготными лекарствами
За нарушения виновным «влепили» дисциплинарку
03.06.2024 в 14:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru