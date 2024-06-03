Общество 03.06.2024 в 15:11

Студенческие отряды начали работу в больнице скорой помощи в Улан-Удэ

Они будут оказывать помощь всем основным отделениям больницы
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Текст: Служба информации "Номер один"
Студенческие отряды начали работу в больнице скорой помощи в Улан-Удэ

Студенческие отряды начали работать в республиканской клинической больнице скорой помощи им. В.В. Ангапова.

- 31 мая состоялось открытие Третьего трудового сезона студенческих отрядов Бурятии. Одними из первых к работе приступили студенческие медицинские отряды, состоящие из студентов медицинских колледжей Бурятии. Именно они пополнили ряды младшего медицинского персонала больницы на летний период, - сообщили в минздраве РБ.

К работе приступили 15 участников студенческих отрядов. Они будут оказывать помощь пациентам травматолого-ортопедического, кардиологического, неврологического, приемно-диагностического, терапевтического отделения и отделения реанимации и интенсивной терапии №1 БСМП.

Всего за лето в БСМП трудовой сезон пройдут 38 человек.

 

Фото: Номер один

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