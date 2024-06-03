Жители Бурятии начали активно использовать приложение Госуслуги.Дом.

Напомним, информационная система Госуслуги.Дом позволяет собственникам квартир голосовать за решение общедомовых вопросов. Ее оператор при поддержке Минстроя России делает упор на развитие подсистемы голосований

- В рамках проекта управляющие организации и активные собственники проводят общие собрания собственников с использованием ГИС ЖКХ. Собственники могут ознакомиться с повесткой, изучить материалы и проголосовать онлайн в удобное время, - сообщили в пресс-службе правительства.

Пользуясь только одним приложением, житель многоквартирного дома может попросить управляющую организацию исправить проблему в подъезде и решить иные вопросы на общем собрании собственников.

Представители управляющих компаний Бурятии уже оценили все преимущества проведения собраний посредством приложения Госуслуги.Дом.



- Мы проводили собрание собственников с использованием сервиса по трем многоквартирным домам, это 200 с лишним квартир. Собрать людей в одном месте довольно сложно, поэтому голосование в приложении очень удобно. Человек может проголосовать, находясь в деревне, на даче, за границей. Система сама считает количество голосов, невозможно подделать бюллетени, исключаются ошибки, и что важно, автоматически составляется протокол. Уже через час после окончания электронного собрания, можно посмотреть результаты голосования. Таким образом, мы решили несколько важных вопросов, - рассказала директор улан-удэнской управляющей компании «Лазурный центр» Наталия Шалтыкова.



Более того, разработчики уже анонсировали запуск, так называемой коллективной заявки. Эта функция даст возможность сформировать запрос или предложение и получить поддержку соседей сделав только несколько нажатий в смартфоне. Благодаря всем этим возможностям, проблемы граждан решаются.



- Благодаря работе приложения увеличивается прозрачность деятельности управляющих компаний, мы сможем увидеть, как они реагируют на запросы, насколько быстро, соблюдают ли в этом законодательные. Важно, то, что приложение позволяет дистанционно участвовать в решении вопросов всем собственникам. По нашим данным более 13,5 тысяч жителей Бурятии уже используют приложение Госуслуги.Дом, а это значит, что они могут принимать решения в управлении домом более быстро, следить за работой управляющих компаний, - заявил врио министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Евгений Коркин.

В России с апреля этого года реализуется проект «День собственника». В рамках проекта управляющие организации и активные собственники проводят общие собрания собственников с использованием ГИС ЖКХ. В Бурятии таким образом уже проведено более десятка собраний.

Ссылка на скачивание мобильного приложения «Госуслуги.Дом».

Фото: Номер один