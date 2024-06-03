В Улан-Удэ обвалилась проезжая часть

По улице Жердева только что провалился грунт возле колодцев. Для ремонта дороги там решено срочно перекрыть дорогу.

- Сегодня с 15-16 часов дня дорожными службами будут проводиться работы по восстановлению дорожного полотна на улице Жердева рядом с Социальным фондом России. Работы займут по времени час-два. Возможно, из-за этого будет затруднено движение автомобилей, но рабочие постараются быстрее завершить работы, - комментируют в Комитете по транспорту Улан-Удэ.

Водителей просят искать пути объезда по ул Жердева (район остановки Выстрел)

Фото: Номер один