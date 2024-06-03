Общество 03.06.2024 в 15:26

В Улан-Удэ обвалилась проезжая часть

Для ее восстановления перекроют дорогу на Жердева
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ обвалилась проезжая часть

По улице Жердева только что провалился грунт возле колодцев. Для ремонта дороги там решено срочно перекрыть дорогу.

- Сегодня с 15-16 часов дня дорожными службами будут проводиться работы по восстановлению дорожного полотна на улице Жердева рядом с Социальным фондом России. Работы займут по времени час-два. Возможно, из-за этого будет затруднено движение автомобилей, но рабочие постараются быстрее завершить работы, - комментируют в Комитете по транспорту Улан-Удэ.

Водителей просят искать пути объезда по ул Жердева (район остановки Выстрел)

Фото: Номер один

 

Теги
дорога ремонт

Все новости

В Улан-Удэ обвалилась проезжая часть
03.06.2024 в 15:26
Жители Бурятии начали активно использовать приложение Госуслуги.Дом.
03.06.2024 в 15:23
Студенческие отряды начали работу в больнице скорой помощи в Улан-Удэ
03.06.2024 в 15:11
Мотоциклист в Улан-Удэ устроил погоню с полицейскими мигалками
03.06.2024 в 15:08
В Улан-Удэ в сквере имени Пушкина отметят 225 лет со дня рождения великого поэта
03.06.2024 в 14:51
Жителей Бурятии не обеспечивали льготными лекарствами
03.06.2024 в 14:33
В Северобайкальске из-за неисправной розетки полностью сгорела квартира
03.06.2024 в 14:05
В детских садах Улан-Удэ освободилось много мест
03.06.2024 в 13:58
Житель Бурятии потерял более 1,6 миллиона рублей, пытаясь заработать на инвестициях
03.06.2024 в 13:48
В Бурятии пройдет Форум вакансий и трудовой адаптации участников СВО и членов семей
03.06.2024 в 13:34
ЗУРХАЙ
с 29 мая по 4 июня

Читайте также
Жители Бурятии начали активно использовать приложение Госуслуги.Дом.
Они используют его для проведения общедомовых собраний онлайн
03.06.2024 в 15:23
Студенческие отряды начали работу в больнице скорой помощи в Улан-Удэ
Они будут оказывать помощь всем основным отделениям больницы
03.06.2024 в 15:11
Мотоциклист в Улан-Удэ устроил погоню с полицейскими мигалками
Пытаясь скрыться от ДПС, водитель перевернулся
03.06.2024 в 15:08
Жителей Бурятии не обеспечивали льготными лекарствами
За нарушения виновным «влепили» дисциплинарку
03.06.2024 в 14:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru