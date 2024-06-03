Общество 03.06.2024 в 15:26
В Улан-Удэ обвалилась проезжая часть
Для ее восстановления перекроют дорогу на Жердева
Текст: Елена Кокорина
По улице Жердева только что провалился грунт возле колодцев. Для ремонта дороги там решено срочно перекрыть дорогу.
- Сегодня с 15-16 часов дня дорожными службами будут проводиться работы по восстановлению дорожного полотна на улице Жердева рядом с Социальным фондом России. Работы займут по времени час-два. Возможно, из-за этого будет затруднено движение автомобилей, но рабочие постараются быстрее завершить работы, - комментируют в Комитете по транспорту Улан-Удэ.
Водителей просят искать пути объезда по ул Жердева (район остановки Выстрел)
Фото: Номер один