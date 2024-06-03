В Бурятии погибшему бойцу СВО открыли мемориальную плиту

2 июня в селе Туран состоялось торжественное открытие мемориальной плиты, посвященной памяти госинспектора Туранского участка и участника СВО Дмитрия Ихинеева. Открыть ее предложили одноклассники Дмитрия, а коллектив Тункинского нацпарка их поддержали.

Плиту установили на здании Туранского инспекторского участка ФГБУ «Национальный парк «Тункинский».

- Когда началась специальная военная операция, Дмитрий уволился и пошел в военкомат. Дима для нас останется в памяти как добрый, спокойный, уравновешенный парень. Здесь все напоминает о нем. Инспектором Туранского лесничества в Тункинском национальном парке он проработал 12 лет. Коллеги знали Дмитрия, как ответственного, грамотного специалиста, готового в любую минуту прийти на помощь своим товарищам, - рассказала старший госинспектор Туранского участка Светлана Синькевич.

Почтить память героя пришли друзья, коллеги, родственники, товарищи и односельчане.

- 22 сентября 2022 года Дмитрий ушёл в зону СВО от 5-й танковой Дивизионной бригады г. Улан-Удэ в должности старший механик-водитель. 6 февраля 2023 года пал смертью храбрых, проявив мужество и отвагу под Угледаром. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибшего, - добавили в ФГБУ «Национальный парк «Тункинский».

Ихинеев Дмитрий Мэлсович родился 19 июня 1977 года в селе Туран. После окончания школы в 1994 году был призван в ряды Вооружённых сил, служил во Внутренних войсках в г. Томск в с. Асино, затем попал в первую Чеченскую кампанию. В 1997 году после армии поступил в Тункинское СПТУ-32 на курсы водителя и тракториста машиниста широкого профиля. После учёбы пошёл служить в патрульно-постовую службу МВД Тункинского района в с. Кырен, где отслужил один год. Три года отслужил по контракту в танковых войсках в г. Чита. В апреле 2010 года устроился на работу в Тункинский национальный парк.

Фото: Тункинский нацпарк