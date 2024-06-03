Общество 03.06.2024 в 16:56

Буддийский университет в Бурятии объявил о сборе средств на цветы

Цветы будут посажены на территории Иволгинского дацана
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Буддийский университет в Бурятии объявил о сборе средств на цветы

Каждый год неравнодушные волонтеры Бурятии высаживают цветы на территории Иволгинского дацана. На вырученные от благотворительного сбора средства они закупают рассаду и высаживают цветы.

Гости и верующие, ежедневно посещающие главный дацан Бурятии, смогут насладиться разнообразием цветов. В этом году это особенно важно, с 12 по 14 августа в Улан-Удэ пройдет второй Международный буддийский форум (возрастное ограничение 0+).

- Просим помощи и объявляем сбор средств на закуп новой рассады для посадки на 4 большие грядки возле университета и 12 вазонов. Необходимо рассада 156 штук, по сумме примерно 15-20 тысяч рублей, - сообщили в Буддийском университета.

Деньги можно перевести по номеру телефона: 8(914)0556236, Очирма Очировна Н., мобильный Сбербанк.


Фото: Буддийский университет


Все новости

Буддийский университет в Бурятии объявил о сборе средств на цветы
03.06.2024 в 16:56
В Бурятии погибшему бойцу СВО открыли мемориальную плиту
03.06.2024 в 16:43
Команда Народного хурала Бурятии заняла первое место в спартакиаде
03.06.2024 в 16:38
Энтерофурил помогает против летних кишечных инфекций
03.06.2024 в 15:59
Жительница Бурятии не согласилась с вынесенным приговором
03.06.2024 в 15:59
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми
03.06.2024 в 15:52
В Улан-Удэ обвалилась проезжая часть
03.06.2024 в 15:26
Жители Бурятии начали активно использовать приложение Госуслуги.Дом.
03.06.2024 в 15:23
Студенческие отряды начали работу в больнице скорой помощи в Улан-Удэ
03.06.2024 в 15:11
Мотоциклист в Улан-Удэ устроил погоню с полицейскими мигалками
03.06.2024 в 15:08
ЗУРХАЙ
с 29 мая по 4 июня

Читайте также
В Бурятии погибшему бойцу СВО открыли мемориальную плиту
Он проработал в Тункинском нацпарке 12 лет
03.06.2024 в 16:43
Энтерофурил помогает против летних кишечных инфекций
Препарат эффективен при бактериальной диарее в летний период и защищает от развития осложнений у ослабленных, пожилых людей, детей
03.06.2024 в 15:59
Жительница Бурятии не согласилась с вынесенным приговором
Она считает незаконным конфискацию ее автомобиля
03.06.2024 в 15:59
В Улан-Удэ обвалилась проезжая часть
Для ее восстановления перекроют дорогу на Жердева
03.06.2024 в 15:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru