Буддийский университет в Бурятии объявил о сборе средств на цветы

Каждый год неравнодушные волонтеры Бурятии высаживают цветы на территории Иволгинского дацана. На вырученные от благотворительного сбора средства они закупают рассаду и высаживают цветы.

Гости и верующие, ежедневно посещающие главный дацан Бурятии, смогут насладиться разнообразием цветов. В этом году это особенно важно, с 12 по 14 августа в Улан-Удэ пройдет второй Международный буддийский форум (возрастное ограничение 0+).

- Просим помощи и объявляем сбор средств на закуп новой рассады для посадки на 4 большие грядки возле университета и 12 вазонов. Необходимо рассада 156 штук, по сумме примерно 15-20 тысяч рублей, - сообщили в Буддийском университета.

Деньги можно перевести по номеру телефона: 8(914)0556236, Очирма Очировна Н., мобильный Сбербанк.





Фото: Буддийский университет



