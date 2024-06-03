Общество 03.06.2024 в 17:24

Житель Бурятии получил срок за расчет по найденной карте

Суд трактовал его действия, как кражу
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Текст: Елена Кокорина
Житель Бурятии получил срок за расчет по найденной карте

Житель Бурятии получил условный срок за то, что производил расчет за свои покупки по чужой карте. Как рассказали в пресс-службе Октябрьского суда Улан-Удэ, в середине ноября 2023 года горожанин нашел банковскую карту ПАО «Сбербанк». Не особо смущаясь тем, что карта чужая, он расплатился ею в нескольких магазинах города потратив около 4 тысяч рублей, однако при очередной попытке рассчитаться, банковская карта была заблокирована её владельцем.

- Суд квалифицировал действия гражданина, как покушение на кражу, и, рассмотрев уголовное дело, назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год, - прокомментировали в ведомстве.

В октябрьском суде города добавили, что Федеральным законом от 23.04.2018 усилена уголовная ответственность за хищение денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств, в том числе с использованием электронных средств платежа.

- В случае нахождения банковской карты ее необходимо постараться вернуть владельцу, или обратиться в ближайший офис банка выпущенной карты. Владельцам банковских карт, в случае её потери, или при обнаружении несанкционированного списания денежных средств необходимо незамедлительно заблокировать счет, - подчеркнули в пресс-службе городского суда.

Фото: Елена Кокорина 

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кража приговор суд карта банк

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