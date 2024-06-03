В Монголии осужденные к общественным работам провели ремонт и уборку детских площадок

Граждане Монголии, приговоренные судом к общественным работам, к Международному Дню защиты детей отремонтировали и очистили 111 детских площадок в столице страны.

В этом году Управление судебного департамента предложило создать здоровую и безопасную среду для развития детей. Ко Дню защиты детей приговоренные к общественным работам очистили и отремонтировали 111 игровых площадок в школах, детсадах и общественных местах отдыха.

Осужденные очистили от мусора, помыли и отремонтировали игровые площадки при 18 общеобразовательных школах и 27 детских садах. Также в рамках этой акции убрали и обновили четыре баскетбольные площадки и 48 игровых зон в общественных местах.

Отметим, на начало года численность населения Монголии составляла более 3,5 млн. человек. Из них 36,3% или 1,2 млн. детей – это дети в возрасте до 18 лет. По расчетам Национального комитета статистики за последние три года по стране в среднем каждые семь минут и 16 секунд рождается один ребенок.





Фото: Номер один