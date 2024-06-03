Общество 03.06.2024 в 20:27

В Монголии осужденные к общественным работам провели ремонт и уборку детских площадок

Они очистили 111 детских площадок в Улан-Баторе
A- A+
Текст: Чингис Шоноев
В Монголии осужденные к общественным работам провели ремонт и уборку детских площадок

Граждане Монголии, приговоренные судом к общественным работам,  к Международному Дню защиты детей отремонтировали и очистили 111 детских площадок в столице страны.

В этом году Управление судебного департамента предложило создать здоровую и безопасную среду для развития детей. Ко Дню защиты детей приговоренные к общественным работам очистили и отремонтировали 111 игровых площадок в школах, детсадах и общественных местах отдыха.

Осужденные очистили от мусора, помыли и отремонтировали игровые площадки при 18 общеобразовательных школах и 27 детских садах. Также в рамках этой акции убрали и обновили четыре баскетбольные площадки и 48 игровых зон в общественных местах. 

Отметим, на начало года численность населения Монголии составляла более 3,5 млн. человек. Из них 36,3% или 1,2 млн. детей – это дети в возрасте до 18 лет. По расчетам Национального комитета статистики за последние три года по стране в среднем каждые семь минут и 16 секунд рождается один ребенок.


Фото: Номер один

Теги
Монголия уборка территории

Все новости

В Монголии осужденные к общественным работам провели ремонт и уборку детских площадок
03.06.2024 в 20:27
Монголия и Белоруссия взаимно признают документы об образовании и научной степени
03.06.2024 в 20:16
Аграрии Бурятии засеяли «114 тысяч футбольных полей»
03.06.2024 в 17:55
В Бурятии ввели режим ЧС межрегионального значения
03.06.2024 в 17:51
Газопровод через Монголию споткнулся об низкую цену
03.06.2024 в 17:43
Жителей Бурятии призывают голосовать за стенд от республики на международной выставке-форуме «Россия»
03.06.2024 в 17:27
Житель Бурятии получил срок за расчет по найденной карте
03.06.2024 в 17:24
В Улан-Удэ жены военнослужащих провели праздник в военном городке
03.06.2024 в 17:21
Студенты Бурятской ГСХА проходят практику в Приморском крае
03.06.2024 в 17:17
Буддийский университет в Бурятии объявил о сборе средств на цветы
03.06.2024 в 16:56
ЗУРХАЙ
с 29 мая по 4 июня

Читайте также
Жителей Бурятии призывают голосовать за стенд от республики на международной выставке-форуме «Россия»
Голосование проводится по 11 номинациям
03.06.2024 в 17:27
Житель Бурятии получил срок за расчет по найденной карте
Суд трактовал его действия, как кражу
03.06.2024 в 17:24
В Улан-Удэ жены военнослужащих провели праздник в военном городке

Женсовет войсковой части №46108 организовал празднование Дня защиты детей

03.06.2024 в 17:21
Студенты Бурятской ГСХА проходят практику в Приморском крае
Во время практики они будут благоустраивать Лазовский заповедник
03.06.2024 в 17:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru