В Улан-Удэ в два раза выросло количество детских травм

Врачи Детской республиканской клинической больницы отметили рост количества детских травм. Как отмечают в медучреждении, по сравнению с прошлым месяцем в приемное отделение больницы обратилось на 307 детей больше, а с травмами различной степени тяжести больше на 757 детей.

- Учебный год завершён, наступил период самого длительного отдыха детей. И если для ребят лето – это долгожданные каникулы, то для взрослых весьма ответственное время для обеспечения безопасности школьников. Важно контролировать поведение и регулировать занятость детей, - отмечают в пресс-службе ДРКБ.

Согласно данных за май 2024 года в сравнении с апрелем в мае в приемно-диагностическое отделение обратились 6924 ребенка, между тем как в апреле - 6617, по «скорой помощи» - 613 малышей, а месяцем ранее 617, сами обратились в приемный покой в мае 6311 детей, а в апреле 6000, с травмами в мае в ДРКБ доставлены 3098 детей, а в апреле почти на тысячу меньше - 2341.

- Также выросло и количество посещений в Консультативно-диагностическом отделении. В этом месяце оно составило 4509 детей, а в апреле 4405. Обращаем внимание родителей и законных представителей на то, что элементарные меры безопасности и ваша бдительность помогут сохранить жизнь, здоровье ваших детей и уберечь их от травм, - подчеркнули в ДРКБ.

Фото: loon.site



