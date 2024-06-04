Общество 04.06.2024 в 09:27

В Бурятии под суд попал «рыбный» предприниматель

Теперь ему грозит не только штраф, но и срок
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии под суд попал «рыбный» предприниматель

Прокуратура Республики Бурятия направила в суд уголовное дело о незаконном обороте немаркированной рыбной продукции в особо крупном размере. По версии следствия, руководитель одной из рыбоперерабатывающих организаций, в период с августа по ноябрь 2023 года реализовывал рыбу и рыбную продукцию общей стоимостью около 1,5 млн рублей. При этом обязательную маркировку, как и внесения сведений об обороте этих товаров в государственную информационную систему, он не осуществлял.

- Действия осужденного квалифицированы как незаконный оборот немаркированной продовольственной продукции в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Улан-Удэ. Наиболее строгим наказанием за совершение подобного преступления является лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 1 млн рублей, - отметили в прокуратуре республики.

Фото: Номер один

Теги
прокуратура рыба предпринимательство оборот приговор

Все новости

За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 26 аварий
04.06.2024 в 10:00
Молодежь в Бурятии женится для решения жизненных проблем
04.06.2024 в 09:55
В Кабанском районе произошло ДТП со смертельным исходом
04.06.2024 в 09:35
В Бурятии под суд попал «рыбный» предприниматель
04.06.2024 в 09:27
В Улан-Удэ в два раза выросло количество детских травм
04.06.2024 в 09:09
Капремонт в многоквартирном доме
04.06.2024 в 09:00
В Монголии осужденные к общественным работам провели ремонт и уборку детских площадок
03.06.2024 в 20:27
Монголия и Белоруссия взаимно признают документы об образовании и научной степени
03.06.2024 в 20:16
Аграрии Бурятии засеяли «114 тысяч футбольных полей»
03.06.2024 в 17:55
В Бурятии ввели режим ЧС межрегионального значения
03.06.2024 в 17:51
ЗУРХАЙ
с 29 мая по 4 июня

Читайте также
Молодежь в Бурятии женится для решения жизненных проблем
Такие результаты дал соцопрос населения
04.06.2024 в 09:55
В Улан-Удэ в два раза выросло количество детских травм
Рост зафиксировали врачи детской больницы
04.06.2024 в 09:09
Капремонт в многоквартирном доме
Как его добиться?
04.06.2024 в 09:00
В Монголии осужденные к общественным работам провели ремонт и уборку детских площадок
Они очистили 111 детских площадок в Улан-Баторе
03.06.2024 в 20:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru