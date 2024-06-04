В Бурятии под суд попал «рыбный» предприниматель

Прокуратура Республики Бурятия направила в суд уголовное дело о незаконном обороте немаркированной рыбной продукции в особо крупном размере. По версии следствия, руководитель одной из рыбоперерабатывающих организаций, в период с августа по ноябрь 2023 года реализовывал рыбу и рыбную продукцию общей стоимостью около 1,5 млн рублей. При этом обязательную маркировку, как и внесения сведений об обороте этих товаров в государственную информационную систему, он не осуществлял.

- Действия осужденного квалифицированы как незаконный оборот немаркированной продовольственной продукции в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Улан-Удэ. Наиболее строгим наказанием за совершение подобного преступления является лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 1 млн рублей, - отметили в прокуратуре республики.

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