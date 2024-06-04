Молодежь в Бурятии женится для решения жизненных проблем

В республиканском минспорта опубликовали результаты социологического опроса о семейных ценностях. Он был проведен на прошлой неделе среди молодежи республики и направлен на изучение системы ценностей в сфере семьи и семейных отношений. Участие в нем приняли около 700 жители в возрасте до 35 лет, среди которых 65% – женщины и 35%– мужчины.

Итак, в качестве основной причины для вступления в брак 40% опрашиваемых назвали любовь, для 20% причиной явилось продолжение рода, для 10% брак – это то, что может решить некоторые жизненные проблемы и 4,5% готовы рассмотреть вступление в брачный союз лишь со стороны экономической выгоды.

Отношение к незарегистрированному браку у 72,3% - нейтральное, у 14,8% - положительное и лишь у 12,9% - отрицательное.

45,7% респондентов желают родить в браке двоих детей, 24,9% – троих, четверых только чуть более 5% и вовсе не хотят детей 11,4%

Предпочтительным возрастом для вступления в брак более половины молодых людей (59,3%) назвали диапазон 25-29 лет, с 18 до 24 лет – 34,3%, с 30-34 лет – 4,7% и после 35 и более –только 1,6%.

К признакам счастливой семьи опрашиваемые отнесли взаимную поддержку (23,8%), доверие (23,6%), совместное принятие решений (20%), умение извиняться и прощать (17,2%) и уважение к личному пространству (15,4%).

Фото: loon.site