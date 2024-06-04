Несовершеннолетнему осужденному из Бурятии помогли оформить стипендию

Сотрудники филиала по Заиграевскому району УИИ УФСИН России по РБ помогли оформить социальную стипендию несовершеннолетнему, состоящему на учете филиала.

По итогам проведенной работы несовершеннолетний осужденный будет ежемесячно получать социальную стипендию, а также будет обеспечен ежедневным горячим питанием.

Оказание содействия осужденным, находящимся в трудной жизненной ситуации, проводится с целью коррекции социального поведения, социальной адаптации и реабилитации осужденных лиц, а также с целью предупреждения совершения ими новых преступлений, уточнили в пресс-службе УФСИН Бурятии.

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