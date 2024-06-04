В Улан-Удэ с утра начали поливать улицы

Сегодня, 4 июня, в Улан-Удэ ожидается жара, поэтому сотрудники Комбината по благоустройству уже с утра начали поливать центральные улицы города.

- Напомним, что полив дорог снижает уровень деформации дорожного покрытия в жару, а также негативное воздействие вредных веществ, испаряемых с поверхности асфальта, на здоровье горожан. Полив дорог в Улан-Удэ будет осуществляться сегодня весь день, - прокомментировали в ведомстве.

В Комбинате по благоустройству города добавили, что работы будут проводиться, в первую очередь, на дорогах с большим трафиком движения.

Фото: Комбинат по благоустройству Улан-Удэ