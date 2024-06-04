Общество 04.06.2024 в 10:32

Врачи в Бурятии спасли женщину, которая не могла есть

Ее вес достиг критической отметки
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Текст: Елена Кокорина
Врачи в Бурятии спасли женщину, которая не могла есть

Врачи хирургического отделения Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко спасли женщину, которая не могла принимать пищу. У пациентки развилась многократная рвота, пропал аппетит, и она буквально перестала есть почти на протяжении двух месяцев. В результате обследования у нее было обнаружено критическое сужение выходного отдела желудка из-за чего пища не поступала, а вес снизился почти в два раза, достигнув 45 кг.

Несмотря на то, что причину заболевания так и не удалось до конца установить, врачи приступили к решительным действиям, ведь ситуация уже стала жизнеугрожающей.

- Спасение проходило в два этапа, так как вмешательство довольно обширное и сложное. Сначала пришлось вывести тонкую кишку на переднюю брюшную стенку для осуществления питания - так называемся энтеростома: на передней брюшной стенке появилось небольшое отверстие, куда пациентка помещала пищу в жидком виде. Почти два месяца в таком режиме питания дали свои плоды и женщина набрала более пяти килограмм, набралась сил и вернулась в отделение для второй операции. Следующим этапом хирургам нужно было восстановить естественный путь прохождения пищи. Для этого пришлось удалить часть желудка, которая пострадала, предположительно, от ожога, а тонкую кишку сшили с оставшейся частью, - прокомментировали врачи больницы.

После повторной операции пациентка начала нормально питаться и выписалась домой. Фантастическое мастерство хирургов Владимира Очирова, Сергея Санжимитыпова, Баира Жамсаранова и забота среднего медицинского персонала сделали свое дело – жизнь женщины была спасена.

Фото: РКБ им. Семашко

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