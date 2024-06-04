Общество 04.06.2024 в 11:27

Жителям Бурятии рассказали как купить безопасное мороженое

Критерии выбора опубликовал местный Роспотребнадзор
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Текст: Елена Кокорина
Жителям Бурятии рассказали как купить безопасное мороженое

Мороженое является самым любимым лакомством не только у детей, но и у взрослых. Поэтому при его выборе советуют обязательно обращать внимание на внешний вид.

Как рассказали в Роспотребнадзоре по Бурятии, качественное мороженое должно быть равномерно окрашено. Исключение составляют лишь виды мороженого с послойным внесением нескольких красителей, создающих заданный производителем рисунок.

- Внимательно изучите этикетку. На упаковке мороженого должны быть указаны: состав, производитель и его адрес, дата производства, срок и температура хранения. Всегда обращайте внимание на срок годности продукта. Если маркировка стерта или размыта, лучше откажитесь от покупки. Вес порции должен быть указан в граммах, - комментируют в ведомстве.

Также мороженое должно сохранять свою первоначальную форму. Его деформация указывает на то, что был нарушен режим хранения. Одним из признаков повторного замораживания является ощущение «песка» во рту, вызванное мелкими кристалликами льда, образующимися при повышении температуры хранения до 12 °C – 13 °С.

Фото: loon.site

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