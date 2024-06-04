В Бурятии поздравили «золотых» юбиляров

Накануне в Закаменском районном отделе Управления ЗАГС Бурятии прошло чествование «золотых» юбиляров семейной жизни. Супруги Лямины скрепили свои судьбы узами законного брака ровно 50 лет назад.

- Юбиляры Виктор Геннадьевич и Любовь Александровна и сейчас, спустя такой значительный отрезок времени, остаются молодыми, влюбленными молодоженами. Любовь Александровна приехала в г. Закаменск после окончания Селенгинского медучилища по направлению. Здесь встретила своего будущего супруга. Виктор Геннадьевич после армии работал на руднике Холтосон проходчиком, а позже взрывником. В их крепкой и дружной семье родилось трое детей – две дочери и сын. Мы желаем нашим юбилярам активного долголетия и хорошего настроения, - прокомментировали в районном ЗАГСе.

Любовь Александровна по сей день трудится в Закаменской районной больнице, имеет многочисленные грамоты и пользуется авторитетом среди населения и у коллег. Поздравили юбиляров также глава города Закаменск, председатель профсоюзного комитета Закаменской ЦРБ, коллектив больницы и представитель районного отделения соцподдержки населения

Фото: Закаменский ЗАГС