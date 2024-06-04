Общество 04.06.2024 в 13:19

Бурятские артисты балета уедут в Хабаровск

Там они покажут свои лучшие спектакли
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Бурятские артисты балета уедут в Хабаровск

Для жителей и гостей Хабаровска выступят звезды бурятского балета. Гастроли пройдут с 12 по 14 июня на сцене Хабаровского краевого академического музыкального театра.

- Публику ждёт трёхдневное погружение в мир высокого искусства. 12 июня зрители смогут увидеть знаменитое «Лебединое озеро». 13 числа на сцене развернётся история «Красавицы Ангары», решившей сбежать от отца Байкала к Енисею, а 14 июня будет представлен трогательный балет «Жизель», - комментируют в Бурятском театре оперы и балета.

Билеты продают на сайте и в кассах Хабаровского краевого музыкального театра.

Возрастное ограничение 12+

Фото: loon.site

Теги
балет гастроли театр спектакль

Все новости

Для патрулирования лесов в Бурятии выделят 10 млн рублей
04.06.2024 в 14:35
Двум категориям россиян разрешат выход на пенсию с 50 лет
04.06.2024 в 14:29
Спортплощадку в Улан-Удэ признали опасной для детей и закрыли
04.06.2024 в 14:10
Образовательные программы БГСХА вошли в первую лигу национального рейтинга
04.06.2024 в 14:05
В Бичурском районе обнаружены трупы животных
04.06.2024 в 13:29
Бурятские артисты балета уедут в Хабаровск
04.06.2024 в 13:19
В Бурятии ожидается похолодание на 10 градусов
04.06.2024 в 12:32
Пожарные поезда ВСЖД помогают тушить тайгу
04.06.2024 в 12:15
В Бурятии поздравили «золотых» юбиляров
04.06.2024 в 12:13
Жителям Бурятии рассказали как купить безопасное мороженое
04.06.2024 в 11:27
ЗУРХАЙ
с 29 мая по 4 июня

Читайте также
Для патрулирования лесов в Бурятии выделят 10 млн рублей
На них закупят новую проходимую технику
04.06.2024 в 14:35
Двум категориям россиян разрешат выход на пенсию с 50 лет
Это преподаватели в колледжах и сотрудники пожарной службы
04.06.2024 в 14:29
Спортплощадку в Улан-Удэ признали опасной для детей и закрыли
Ее износ составил более 90%
04.06.2024 в 14:10
Образовательные программы БГСХА вошли в первую лигу национального рейтинга
Исследование охватило программы всех российских вузов
04.06.2024 в 14:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru