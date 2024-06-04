Общество 04.06.2024 в 13:19
Бурятские артисты балета уедут в Хабаровск
Там они покажут свои лучшие спектакли
Текст: Елена Кокорина
Для жителей и гостей Хабаровска выступят звезды бурятского балета. Гастроли пройдут с 12 по 14 июня на сцене Хабаровского краевого академического музыкального театра.
- Публику ждёт трёхдневное погружение в мир высокого искусства. 12 июня зрители смогут увидеть знаменитое «Лебединое озеро». 13 числа на сцене развернётся история «Красавицы Ангары», решившей сбежать от отца Байкала к Енисею, а 14 июня будет представлен трогательный балет «Жизель», - комментируют в Бурятском театре оперы и балета.
Билеты продают на сайте и в кассах Хабаровского краевого музыкального театра.
Возрастное ограничение 12+
Фото: loon.site