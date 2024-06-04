Общество 04.06.2024 в 14:05

Образовательные программы БГСХА вошли в первую лигу национального рейтинга

Исследование охватило программы всех российских вузов
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Текст: Служба информации "Номер один"
Образовательные программы БГСХА вошли в первую лигу национального рейтинга

В России были подведены итоги предметного национального агрегированного рейтинга-2024. Исследование охватило все реализуемые образовательные программы российских вузов. Такой рейтинг позволяет оценить достижения вуза в конкретных областях науки или сферах профессиональной подготовки.

По результатам рейтинга в первую лигу вошли такие образовательные программы БГСХА как «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» и «Экономика и управление».

Во вторую лигу - «Биологические науки», «Техносферная безопасность и природообустройство», «Информатика и вычислительная техника», «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», «Ветеринария и зоотехния», «Сервис и туризм».

В третью лигу «Электро- и теплоэнергетика», «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело». 

Ознакомиться с результатами рейтинга всех вузов можно по ссылке https://clck.ru/3B4b67


Фото: скриншот видео, БГСХА

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