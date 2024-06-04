Общество 04.06.2024 в 14:10

Спортплощадку в Улан-Удэ признали опасной для детей и закрыли

Ее износ составил более 90%
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Текст: Елена Кокорина
Спортплощадку в Улан-Удэ признали опасной для детей и закрыли

Прокуратура Советского района г. Улан-Удэ проверила скейт-площадку на ул. Кирова, 1 и обнаружила, что безопасность объекта для пользователей, в том числе несовершеннолетних, не обеспечена.

- В ходе обследования выявлены механические повреждения покрытия сооружений, сквозные отверстия и щели в них из-за разбухания фанеры. Согласно строительно-техническому экспертному заключению физический износ составляет более 90%. Состояние площадки оценивается как непригодное для использования. Дефекты свидетельствуют о невозможности ее дальнейшей эксплуатации, создают угрозу безопасности и способствует травматизму детей и подростков, - прокомментировали в прокуратуре республики.

В целях защиты интересов несовершеннолетних прокурор района обратился с иском в суд.

Решением Советского районного суда г. Улан-Удэ на минспорта республики, Дирекцию спортивных сооружений возложена обязанность привести данную скейт-площадку в соответствие с нормативными требованиями.

- В рамках рассмотрения дела судом приняты меры по запрету эксплуатации площадки, - добавили в ведомстве.

Фото: loon.site

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