Для патрулирования лесов в Бурятии выделят 10 млн рублей

В Республиканском агентстве лесного хозяйства сообщили, что на пополнение технического автопарка в 2024 году выделено 10 млн рублей. Сейчас уже закуплено два квадроцикла и четыре мотоцикла. Позднее планируется закуп еще пяти автомобилей УАЗ «Хантер» и двух прицепов.

Ключи и документы от одного из квадроциклов накануне вручили Джидинскому лесничеству.

- С начала этого года сотрудниками РАЛХ было проведено более 7,5 тысяч патрулирований и чтобы нашим группировкам было проще перемещаться по местности, мы ежегодно увеличиваем технический парк лесничеств. Квадроцикл, мощностью в 42 лошадиные силы будет хорошим помощником нашим лесникам. Техника с высокой проходимостью необходима для работы в лесу, - пояснил заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Геннадий Буянтуев.

Фото: РАЛХ