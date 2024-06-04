Общество 04.06.2024 в 14:35

Для патрулирования лесов в Бурятии выделят 10 млн рублей

На них закупят новую проходимую технику
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Для патрулирования лесов в Бурятии выделят 10 млн рублей

В Республиканском агентстве лесного хозяйства сообщили, что на пополнение технического автопарка в 2024 году выделено 10 млн рублей. Сейчас уже закуплено два квадроцикла и четыре мотоцикла. Позднее планируется закуп еще пяти автомобилей УАЗ «Хантер» и двух прицепов.

Ключи и документы от одного из квадроциклов накануне вручили Джидинскому лесничеству.

- С начала этого года сотрудниками РАЛХ было проведено более 7,5 тысяч патрулирований и чтобы нашим группировкам было проще перемещаться по местности, мы ежегодно увеличиваем технический парк лесничеств. Квадроцикл, мощностью в 42 лошадиные силы будет хорошим помощником нашим лесникам. Техника с высокой проходимостью необходима для работы в лесу, - пояснил заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Геннадий Буянтуев.

Фото: РАЛХ

Теги
патруль лес машины мотоцикл лесники

Все новости

Мошенники возобновили рассылку смс от имени правительства Бурятии
04.06.2024 в 15:51
Житель Кабанского района решил полакомиться нерестовой рыбой
04.06.2024 в 15:45
Улан-удэнские должники рискуют остаться без холодной воды
04.06.2024 в 15:29
Из-за неокрашенного моста в Улан-Удэ закрыли дорогу
04.06.2024 в 14:50
Учителя из Бурятии получили дипломы Монгольского университета
04.06.2024 в 14:40
Для патрулирования лесов в Бурятии выделят 10 млн рублей
04.06.2024 в 14:35
Двум категориям россиян разрешат выход на пенсию с 50 лет
04.06.2024 в 14:29
Спортплощадку в Улан-Удэ признали опасной для детей и закрыли
04.06.2024 в 14:10
Образовательные программы БГСХА вошли в первую лигу национального рейтинга
04.06.2024 в 14:05
В Бичурском районе обнаружены трупы животных
04.06.2024 в 13:29
ЗУРХАЙ
с 29 мая по 4 июня

Читайте также
Мошенники возобновили рассылку смс от имени правительства Бурятии
На этот раз они снова использовали имя министра спорта
04.06.2024 в 15:51
Улан-удэнские должники рискуют остаться без холодной воды
Бригады «Водоканала» выехали на ее отключение
04.06.2024 в 15:29
Из-за неокрашенного моста в Улан-Удэ закрыли дорогу
Головняк автомобилистов продлится до конца июня
04.06.2024 в 14:50
Учителя из Бурятии получили дипломы Монгольского университета
Они прошли курсы монгольского языка в филиале университета в г. Дархан
04.06.2024 в 14:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru