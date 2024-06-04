Общество 04.06.2024 в 14:40

Учителя из Бурятии получили дипломы Монгольского университета

Они прошли курсы монгольского языка в филиале университета в г. Дархан
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Текст: Служба информации "Номер один"
Учителя из Бурятии получили дипломы Монгольского университета

Учителя бурятского языка Джидинского района получили дипломы об окончании курсов монгольского языка Дарханского филиала Монгольского университета гуманитарных наук, сообщила пресс-служба правительства.

Джидинский район является приграничным с Монголией, а диалект местных жителей, разговаривающих на бурятском языке, очень близок с монгольским языком. В ноябре 2023 года в районе стартовал проект «Грани дружбы», направленный на укрепление межнациональных связей и сплочение двух дружественных народов.

27 мая учителя бурятского языка из разных школ Джидинского района в торжественной обстановке на сцене Молодежного театра в городе Дархан Монголии получили дипломы об окончании курсов Монгольского языка Дарханского филиала Монгольского университета гуманитарных наук.

Знание монгольского языка обогатит Джидинский диалект путем перенятия монгольских слов и будет способствовать развитию обмена культурными ценностями.

 

Фото: правительство Бурятии

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монголия джидинский район

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