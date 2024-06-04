Учителя из Бурятии получили дипломы Монгольского университета

Учителя бурятского языка Джидинского района получили дипломы об окончании курсов монгольского языка Дарханского филиала Монгольского университета гуманитарных наук, сообщила пресс-служба правительства.

Джидинский район является приграничным с Монголией, а диалект местных жителей, разговаривающих на бурятском языке, очень близок с монгольским языком. В ноябре 2023 года в районе стартовал проект «Грани дружбы», направленный на укрепление межнациональных связей и сплочение двух дружественных народов.

27 мая учителя бурятского языка из разных школ Джидинского района в торжественной обстановке на сцене Молодежного театра в городе Дархан Монголии получили дипломы об окончании курсов Монгольского языка Дарханского филиала Монгольского университета гуманитарных наук.

Знание монгольского языка обогатит Джидинский диалект путем перенятия монгольских слов и будет способствовать развитию обмена культурными ценностями.

Фото: правительство Бурятии