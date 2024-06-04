Общество 04.06.2024 в 14:50
Из-за неокрашенного моста в Улан-Удэ закрыли дорогу
Головняк автомобилистов продлится до конца июня
Текст: Елена Кокорина
Как сообщили в пресс-службе мэрии города, на Селенгинском мосту в Улан-Удэ перекрыли полосу дорожного движения. Причина кроется в не совсем «приглядном» облике моста через городскую реку.
- Работы по покраске внешней стороны моста уже начались. Полосу будет перекрывать ежедневно до 30 июня с 11 до 16 часов, - написали в телеграмм-канале мэрии города Улан-Удэ.Фото: мэрия города Улан-Удэ
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