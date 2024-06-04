Из-за неокрашенного моста в Улан-Удэ закрыли дорогу

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, на Селенгинском мосту в Улан-Удэ перекрыли полосу дорожного движения. Причина кроется в не совсем «приглядном» облике моста через городскую реку.

- Работы по покраске внешней стороны моста уже начались. Полосу будет перекрывать ежедневно до 30 июня с 11 до 16 часов, - написали в телеграмм-канале мэрии города Улан-Удэ.

Фото: мэрия города Улан-Удэ