Улан-удэнские должники рискуют остаться без холодной воды

В целях снижения дебиторской задолженности населения, в Улан-Удэ проводятся мероприятия по ограничению холодного водоснабжения. Ежедневно в МУП «Водоканал» на отключение воды выезжают две бригады.

Ограничение производится в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг собственникам в многоквартирных домах после обязательного уведомления должника об отключении.

- Возобновление предоставления услуги происходит в течении двух рабочих дней после погашения задолженности, а также услуг по ограничению, стоимость которой составляет 3 846,89 рублей. Уважаемые абоненты, во избежание таких последствий, как отключение холодного водоснабжения, убедительно просим вас оплачивать за потребленные услуги вовремя, - прокомментировали в городском «Водоканале».

Фото: loon.site