Мошенники возобновили рассылку смс от имени правительства Бурятии

Мошенники снова использовали имя регионального министра спорта и молодежной политик Ивана Козырева. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

- Друзья, к сожалению, мне приходится вновь предупредить вас о том, что мошенники продолжают рассылать сообщения от моего имени. Будьте предельно осторожны! В последнее время для обмана преступники стали использовать более изощренные методы. Они создают поддельные адреса электронной почты, похожие на официальный адрес, или используют похожие адреса, с небольшими изменениями.

Козырев призывает быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Также следует проверять адрес отправителя, а если адрес выглядит подозрительно, то просто не вступать с ними в переписку.

- Если вам пишут с подобных аккаунтов, обращайтесь в техподдержку и сообщайте о мошенничестве, - добавил министр спорта.

Фото: loon.site