Общество 04.06.2024 в 16:33

Мошенники взломали соцсети и порталы госуслуг жителей Бурятии

Не скрывая радости, преступники смеялись в трубку
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Текст: Елена Кокорина
Мошенники взломали соцсети и порталы госуслуг жителей Бурятии

За минувшие сутки в ОВД республики было зарегистрировано 16 преступлений с использованием IT-технологий. Они связаны со взломом аккаунтов на портале госуслуг и в соцсетях, дистанционным оформлением злоумышленниками микрозаймов на имя граждан, кражами денег со счетов, а также мошенническими действиями при онлайн-покупке товаров и скачивании мобильных приложений.    

Как сообщили в региональном МВД, за одни сутки жители республики потеряли 300 тысяч рублей. Большая часть жителей республики подверглась обману лже-работников сотовых компаний, сообщивших о необходимости продления срока действия сим-карты.

- После общения с ними аккаунты граждан на портале госуслуг оказались заблокированы. Злоумышленники даже успели направить запросы на получение справок НДФЛ, документов о назначенных пенсиях и социальных выплатах, электронных трудовых книжек. В некоторых случаях они смеялись в трубку и не скрывали своего намерения взять кредиты на имя собеседников, - рассказывают в МВД.

Другой жертвой интернет-преступников стала 51-летняя улан-удэнка. Она потеряла 10 тысяч рублей, полагая, что переводит их зятю.

- «Родственник» с просьбой займа написал в одном из мессенджеров. Позднее попросил еще денег. Женщине это показалось подозрительным. Позвонив родственнику, она узнала, что его учётную запись взломали. 50-летняя жительница Заиграевского района лишилась 30 тысяч рублей, попытавшись скачать на новый телефон банковское приложение по предложенной интернет-поисковиком ссылке. Сельчанка и не думала, что ссылка уведёт её на сайт-двойник, - комментируют в ведомстве.

МВД Бурятии призывает граждан быть бдительными и осторожными при общении с незнакомцами.

- Покупайте товары и скачивайте приложения только на официальных интернет-площадках  - в браузере они помечены галочкой. Предпринимайте все возможные меры безопасности, чтобы не попасться на удочку киберпреступников и вооружите важной и нужной информацией близких, - добавили в МВД Бурятии.

Фото: Номер один

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мошенники полиция госуслуги смс взлом

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