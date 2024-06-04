В Улан-Удэ по улице Комсомольская привели в порядок деревья

По улице Комсомольской в Железнодорожном районе Улан-Удэ три года назад местные жители попросили городские спецслужбы привести в порядок деревья, которые разрослись и представляли угрозу безопасности. Санитарную подрезку провел городской лесхоз.

В социальных сетях горожане высказывали негативные мнения, считая, что подрезка идет во вред, а город становится менее зелеными.

Сегодня можно увидеть, как красиво разрослись деревья, и главное, они безопасны для горожан.

– Ветра стали у нас сильными, ветки после подрезки уже больше не падают на автомобиль. За детей спокоен, что на них ничего не упадет, не произойдет ЧП. Благодаря подрезке чувствуешь себя не только комфортнее, но и безопаснее, – отметил Антон Алексеев, местный житель.

Перед каждой подрезкой специалисты МБУ «Городское лесничество» проводят комплексное обследование деревьев. Если вовремя не подрезать и не удалять «аварийные» деревья в городе, то возникает угроза жизни, здоровью, имуществу горожан. Взамен каждый год высаживаются новые деревья.

– Весенние посадки в рамках программы «Зеленый город» уже стартовали. Этой весной высаживаем свыше 4 тысяч саженцев. Также запланирована посадка цветов на площади более 8 тысяч м2 и устройство газонов на площади 10 тысяч м2. А за весенний и летний период должны высадить более 6 тысяч крупномерных саженцев, – сказал Алексей Яковлев, заместитель директора по благоустройству и озеленению МБУ «Городское лесничество».

Комплексная работа с зелеными насаждениями в Улан-Удэ началась рамках программы «Зеленый город» с 2019 г. До разработки программы уход за деревьями был нерегулярным, осуществлялся непрофильными учреждениями, а часто и вовсе отсутствовал.

Фото: администрация г. Улан-Удэ