Общество 04.06.2024 в 16:44

В Улан-Удэ по улице Комсомольская привели в порядок деревья

После аккуратной подрезки деревьев стало красиво и безопасно
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ по улице Комсомольская привели в порядок деревья

По улице Комсомольской в Железнодорожном районе Улан-Удэ три года назад местные жители попросили городские спецслужбы привести в порядок деревья, которые разрослись и представляли угрозу безопасности. Санитарную подрезку провел городской лесхоз.

В социальных сетях горожане высказывали негативные мнения, считая, что подрезка идет во вред, а город становится менее зелеными.

Сегодня можно увидеть, как красиво разрослись деревья, и главное, они безопасны для горожан.

– Ветра стали у нас сильными, ветки после подрезки уже больше не падают на автомобиль. За детей спокоен, что на них ничего не упадет, не произойдет ЧП. Благодаря подрезке чувствуешь себя не только комфортнее, но и безопаснее, – отметил Антон Алексеев, местный житель.

Перед каждой подрезкой специалисты МБУ «Городское лесничество» проводят комплексное обследование деревьев. Если вовремя не подрезать и не удалять «аварийные» деревья в городе, то возникает угроза жизни, здоровью, имуществу горожан. Взамен каждый год высаживаются новые деревья.

– Весенние посадки в рамках программы «Зеленый город» уже стартовали. Этой весной высаживаем свыше 4 тысяч саженцев. Также запланирована посадка цветов на площади более 8 тысяч м2 и устройство газонов на площади 10 тысяч м2. А за весенний и летний период должны высадить более 6 тысяч крупномерных саженцев, – сказал Алексей Яковлев, заместитель директора по благоустройству и озеленению МБУ «Городское лесничество».

Комплексная работа с зелеными насаждениями в Улан-Удэ началась рамках программы «Зеленый город» с 2019 г. До разработки программы уход за деревьями был нерегулярным, осуществлялся непрофильными учреждениями, а часто и вовсе отсутствовал.

 

Фото: администрация г. Улан-Удэ

Теги
мэрия улан-удэ деревья

Все новости

Житель Бурятии потерял в пожаре гараж с грузовиком
04.06.2024 в 17:39
В Улан-Удэ идет противопожарная опашка территорий
04.06.2024 в 17:33
Мошенники в Бурятии «маскируются» под продавцов собак
04.06.2024 в 17:15
Владимир Павлов Мухар-Шэбэрэй багшанарые, һурагшадые амаршалба
04.06.2024 в 17:02
В Улан-Удэ по улице Комсомольская привели в порядок деревья
04.06.2024 в 16:44
Мошенники взломали соцсети и порталы госуслуг жителей Бурятии
04.06.2024 в 16:33
Роспотребнадзор не нашел паразитов в питьевой воде у жителей Гусиноозерска
04.06.2024 в 16:18
Мужчина в Бурятии пытался убить двух женщин и троих детей
04.06.2024 в 16:10
Мошенники возобновили рассылку смс от имени правительства Бурятии
04.06.2024 в 15:51
Житель Кабанского района решил полакомиться нерестовой рыбой
04.06.2024 в 15:45
ЗУРХАЙ
с 29 мая по 4 июня

Читайте также
В Улан-Удэ идет противопожарная опашка территорий
Городские леса ежедневно патрулируются сотрудниками лесничества
04.06.2024 в 17:33
Мошенники взломали соцсети и порталы госуслуг жителей Бурятии
Не скрывая радости, преступники смеялись в трубку
04.06.2024 в 16:33
Мошенники возобновили рассылку смс от имени правительства Бурятии
На этот раз они снова использовали имя министра спорта
04.06.2024 в 15:51
Улан-удэнские должники рискуют остаться без холодной воды
Бригады «Водоканала» выехали на ее отключение
04.06.2024 в 15:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru