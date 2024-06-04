В Улан-Удэ идет противопожарная опашка территорий

На территории столицы Бурятии и в городских лесах проводится обустройство и обновление противопожарных минерализованных полос. Сегодня проведена опашка на о. Богородский, сообщили в МБУ «Городское лесничество».



– Установили порядка 60 шлагбаумов, ограничивающих доступ в лес, а также около 100 информационных аншлагов и т.д. Всего на этот год запланировано 300 км опашки. Городские леса ежедневно патрулируют сотрудники МБУ «Городское лесничество» совместно с МВД РБ на автомобилях и пешком, – сказал Александр Солдаткин, директор МБУ «Городское лесничество».





В связи с действием особого противопожарного режима посещение лесов запрещено, с горожанами проводятся профилактические беседы и вручаются памятки.

– Все мероприятия проводятся для сохранения рекреационных пригородных лесов. Просим горожан соблюдать особый противопожарный режим. Лес - это наше богатство, легкие нашего города. Сохранить его мы можем только вместе, – обратился к горожанам Александр Солдаткин.

Напомним, что минерализованная полоса сможет сдержать распространение огня до прибытия пожарных либо защитить населенный пункт. Сейчас увеличилось количество пожаров, связанных с возгоранием сухой травы и мусора, не последнюю роль здесь играет человеческий фактор.

Если вы увидели лесной пожар, сразу звоните: 20-44-44 или «112»





Фото: администрация г. Улан-Удэ