Общество 04.06.2024 в 17:33

В Улан-Удэ идет противопожарная опашка территорий

Городские леса ежедневно патрулируются сотрудниками лесничества
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ идет противопожарная опашка территорий

На территории столицы Бурятии и в городских лесах проводится обустройство и обновление противопожарных минерализованных полос. Сегодня проведена опашка на о. Богородский, сообщили в МБУ «Городское лесничество».

– Установили порядка 60 шлагбаумов, ограничивающих доступ в лес, а также около 100 информационных аншлагов и т.д. Всего на этот год запланировано 300 км опашки. Городские леса ежедневно патрулируют сотрудники МБУ «Городское лесничество» совместно с МВД РБ на автомобилях и пешком, – сказал Александр Солдаткин, директор МБУ «Городское лесничество».


В связи с действием особого противопожарного режима посещение лесов запрещено, с горожанами проводятся профилактические беседы и вручаются памятки.

– Все мероприятия проводятся для сохранения рекреационных пригородных лесов. Просим горожан соблюдать особый противопожарный режим. Лес - это наше богатство, легкие нашего города. Сохранить его мы можем только вместе, – обратился к горожанам Александр Солдаткин.

Напомним, что минерализованная полоса сможет сдержать распространение огня до прибытия пожарных либо защитить населенный пункт. Сейчас увеличилось количество пожаров, связанных с возгоранием сухой травы и мусора, не последнюю роль здесь играет человеческий фактор.

Если вы увидели лесной пожар, сразу звоните: 20-44-44 или «112»


Фото: администрация г. Улан-Удэ

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