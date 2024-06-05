Общество 05.06.2024 в 09:00

Поднялась пшеница на футбольном поле…

Спорт или сельское хозяйство?
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Текст: Номер один
Поднялась пшеница на футбольном поле…

С одной стороны, если не заниматься спортом, то можно заболеть и умереть. С другой – если не кушать, то вероятность летального исхода куда выше. Поэтому случись у нас выбор,   футбольные поля без раздумий пустили бы в расход. 

Минсельхоз Бурятии рассказал о том, как идет посевная. Вроде бы дела идут неплохо: по всей республике сеют пшеницу, овес, ячмень, тритикале, рожь, горох, гречиху. В сельхозсоревновании между районами за лидерство сражаются между собой гиганты растениеводства: Тарбагатайский, Мухоршибирский и Бичурский районы.

Всего засеяно 78,9 тыс. га, рассказали в минсельхозе. Но, видимо, в министерстве задумались: ведь эта цифра обывателю не скажет вообще ничего. Для жителя республики, особенно городского, что 78 тыс. га, что 7 тыс. га, что 700 млн га – это просто «наверное, очень много». Поэтому в министерстве решили привести наглядный пример, понятный любому любителю спорта: мол, засеяно примерно «114 тыс. футбольных полей для международных матчей».

Любители спорта, сами спортсмены и тренеры от данного заявления могли бы слегка напрячься: мол, чего это «сельхозники» на футбольные поля начали поглядывать? Земли им, что ли, мало? А что если завтра команда придет на тренировку, а там  трактора, пшеница и сельчане с удобрениями?

Спешим успокоить спортивную общественность: в Бурятии никогда не будет «114 тыс.  футбольных полей для международных матчей». Ни для того, чтобы проводить соревнования, ни для того, чтобы засеять их зерновыми

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