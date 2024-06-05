Общество 05.06.2024 в 08:59

В лесу Бурятии задержали вооруженного мужчину

Ружье он взял для охоты на косулю
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Текст: Елена Кокорина
В лесу Бурятии задержали вооруженного мужчину

Накануне в Мухоршибирском районе Бурятии задержали вооруженного браконьера. Он находился на территории общедоступных охотничьих угодий в местности Халзан, сообщают в пресс-службе Бурприроднадзора.

При себе у него был первый образец серийного отечественного самозарядного гладкоствольного охотничьего оружия. Задержание мужчины произвел госинспектор Бурприроднадзора Евгений Леонов в ходе очередного рейда.

- Нарушитель находился с заряженным оружием 12 калибра модели МЦ-21-12. Разрешительных документов на охоту у него не было. Скорее всего, хотел охотиться на косулю вне сроков охоты, -

На мужчину составили административный протокол по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ, материалы дела переданы в суд.

Фото: Бурприроднадзор

Теги
оружие охотники задержание

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