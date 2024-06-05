Хозяев собак в Бурятии снова оштрафовали

На этот раз нерадивых хозяев оштрафовали инспекторы Управления ветеринарии Республики Бурятия. Причина – в причинении ущерба имуществу граждан, в виде потери более десятка животных. Сумма штрафа на каждого составила 10 тысяч рублей.

- Ранее владельцы собак, которые задавили 15 овец в середине февраля в улусе Зурган-Дэбэ, были оштрафованы муниципальным контролем Селенгинского района по трём статьям: 47.1, 47.2 и 52 КоАП РБ. Тогда в ходе рейдов в улусе, на владельцев собак, допускавших самовыгул было составлено 12 протоколов, что показало серьезную проблему в характере поведения местных жителей, - комментируют в пресс-службе Управления ветеринарии.

Полномочия по привлечению владельцев собак за причинение ущерба здоровью и имуществу граждан принадлежат Управлению ветеринарии лишь после исключения признаков уголовного деяния со стороны МВД.

- Часто из-за этого процесс привлечения к ответственности затягивается, однако ответственность всегда находит виновного, - подчеркнули в ведомстве.

Фото: loon.site