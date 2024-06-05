Общество 05.06.2024 в 09:44

За убийство в Топке житель Бурятии сядет на 10 лет

Присяжные единогласно признали его виновным
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Текст: Елена Кокорина
За убийство в Топке житель Бурятии сядет на 10 лет

Накануне в Бурятии вступил в законную силу приговор по делу жителя села Топка Бичурского района. Присяжные заседатели вынесли вердикт о виновности 32-летнего мужчины в убийстве.

- В судебном заседании было установлено, что в июле 2023 года в доме находящимся в с. Топка 32-летний мужчина распивал спиртное со своим знакомым. Между ними возник конфликт, в ходе которого виновный нанес потерпевшему множество ударов. От полученных ранений последний спустя несколько дней умер в больнице, - рассказали в прокуратуре республики.

На основании собранных доказательств, коллегией присяжных заседателей вынесен вердикт о виновности подсудимого в совершении преступления.
- Бичурский районный суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу, - добавили в ведомстве.

Фото: loon.site

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