Общество 05.06.2024 в 10:06

Гровера в Бурятии решили посадить на 4,5 года

За взращивание конопли он также заплатит и штраф
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Текст: Елена Кокорина
Гровера в Бурятии решили посадить на 4,5 года

29-летнего жителя поселка Таксимо Муйского района Бурятии признали виновным сразу по нескольким статьям. Как рассказали в прокуратуре республики, мужчина выращивал коноплю у себя дома, готовил гашишное масло и ко всему прочему попался гаишникам за рулем чужой машины будучи пьяным.

- В судебном заседании установлено, что в апреле 2023 года молодой человек посадил семена конопли, вырастил растения, верхушки которых в последующем собрал и хранил у себя дома для личного употребления. В один из дней продал часть наркотика своему знакомому. Позднее на пустыре за пределами поселка он обнаружил и вновь собрал коноплю и обработав ее изготовил гашишное масло, - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Кроме того, осужденный, ранее уже привлекавшийся за управление автомобилем в состоянии опьянения, в октябре 2023 года вновь сел пьяным за руль машины своего товарища и был задержан сотрудниками ГАИ.

- Муйский районный суд по совокупности преступлений назначил виновному 4,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также его лишили прав на два года и оштрафовали на 75 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.
Фото: loon.site

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