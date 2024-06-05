Улан-Удэ рискует остаться без зеленых насаждений

В Улан-Удэ бросились на борьбу с атакующими вредителями, сообщают в мэрии города. На общественных территориях борьбу с горностаевой молью, поражающей деревья, ведут сотрудники «Городского лесничества». По словам специалистов, справиться с вредителем можно только массовыми обработкам, в том числе в частном секторе.

- Всем управляющим организациям, предприятиям и собственникам частных домовладений, где появилась горностаевая моль, необходимо провести инсектицидную обработку. Управляющие организации должны смотреть за своей территорией. Убедительно просим предприятия всех форм собственности, УК, ТСЖ, собственников территорий обратить внимание на зелёные насаждения и незамедлительно принять необходимые меры. В случае несвоевременного принятия мер возможна гибель огромного количества растений, – комментирует директор МБУ «Городское лесничество» Александр Солдаткин.

Фото: скриншот видео мэрии города