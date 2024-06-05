Общество 05.06.2024 в 10:50

Улан-удэнка выйдя «по нужде» попалась в зубы собаки

Хозяину животного придется заплатить штраф 50 тысяч
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Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнка выйдя «по нужде» попалась в зубы собаки

В Улан-Удэ зафиксирован очередной случай нападения злой собаки на человека. На этот раз виновником оказался один из предпринимателей города, являющийся владельцем животного.

- Клиентка столичного магазина обратилась с просьбой пройти в туалет, находящийся на его территории. В это время на неё напала собака, которая была зарегистрирована на предприятии. Животное находилось на привязи и передвигалось вдоль протянутой проволоки. В отношении юрлица был составлен административный протокол. На предприятие наложен штраф в размере 50 тысяч рублей, - рассказали в Управлении ветеринарии республики.

В ведомстве добавили, что в соответствии с законодательством, владелец предприятия обязан обеспечить безопасность граждан на своей территории.

- В данном случае, собака была на привязи, но это не исключает возможности нападения на людей. Владелец территории должен был убедиться, что животное не представляет опасности для окружающих, - подчеркнули в ведомстве.

Фото: loon.site

 

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