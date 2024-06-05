Общество 05.06.2024 в 11:30

С начала года уже 250 семей Бурятии направили маткапитал на образование детей

Социальный фонд перечислил им более 13 миллионов рублей
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Текст: Служба информации "Номер один"
С начала года уже 250 семей Бурятии направили маткапитал на образование детей

С начала года в Бурятии 250 семей направили средства материнского (семейного) капитала на образование детей. На эти цели Социальный фонд Бурятии перечислил более 13 миллионов рублей.

- Направить средства маткапитала на обучение детей в высших и средних учебных заведениях можно, когда ребенку, давшему семье право на него, исполнилось три года, - уточнили в фонде.

Средствами маткапитала можно оплатить обучение, а также проживание ребенка в общежитии. Для этого родителям на портале госуслуг нужно подать заявление. Копию договора на платное обучение ребенка Отделение СФР запросит в учебном заведении самостоятельно.

В фонде напомнили, что с 2022 года распорядиться средствами маткапитала можно, направив средства в счет оплаты образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Важно знать, что у ИП должна быть оформлена лицензия на предоставление услуг. В этом случае родителям нужно подать в региональное отделение СФР заявление на портале госуслуг и предоставить в клиентскую службу ОСФР договор с ИП с расчетом стоимости услуг.

С февраля 2024 года материнский капитал увеличился на 7,4 %.

Так, для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года, размер капитала составляет 630 380 рублей, а если появился второй, то сумма увеличивается еще на 202 643 рубля.

Эта же сумма (630 380 рублей) положена семьям с двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 год, а также с тремя и более детьми, если ранее право на маткапитал у этих семей не возникало.

833 024 рубля полагаются семьям, в которых второй ребенок появился с 2020 года, а также третий и последующий, если до его появления права на маткапитал не было использовано.

Проконсультироваться по вопросам распоряжения средствами материнского капитала можно по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.


Фото: https://ru.freepik.com

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маткапитал Бурятия

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