Общество 05.06.2024 в 11:39

В Улан-Удэ на 16% подорожает плата за воду

Цена вырастет уже с 1 июля
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ на 16% подорожает плата за воду

В Улан-Удэ объявили о повышении тарифа на воду. О новых тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения рассказали в городском «Водоканале».

- Согласно информации Республиканской службы по тарифам, с 1 июля 2024 года рост тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения составит 16%. В среднем, сумма оплаты за холодную воду и канализацию для одной семьи увеличится на 96 рублей. Тариф на холодное водоснабжение в Улан-Удэ будет составлять 30,82 рублей, сейчас он стоит на отметке 26 рублей 57 копеек, а на водоотведение – 39,59 рублей, в данное время он 34 рубля 13 копеек, - комментируют в ведомстве.

В «Водоканале» отмечают, что рост тарифа экономически обоснован.

- Увеличилась сумма на элекроэнергию, поднялся прожиточный минимум (МРОТ), растут цены на ГСМ. В связи с этим, растут цены и на оборудование, и на материалы.

Фото: loon.site

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